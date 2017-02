Amici 2017 Ed. 16 anticipazioni e news. La vita nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 continua e si fa sempre più dura in vista del serale, il quale, in linea di massima, dovrebbe partire tra circa un paio di mesi massimo. Gli allievi si devono scontrare con sfide sempre più grandi ed impegnative ed alcuni di loro saranno sottoposti ai temutissimi esami di sbarramento per verificare la loro preparazione. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali sulla scuola di Amici 2017 Ed. 16 la ballerina Giulia Pelagatti sarà a breve sottoposta ad un esame difronte alla commissione di danza per decidere se il suo percorso all’interno di Amici 2017 Ed. 16 continuerà o meno…

Amici 2017 Ed. 16: Federica Carta in sfida al posto di Giada.

Nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 è continuamente tempo di sfide e di esami. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali l’allieva ad andare in sfida non sarà Giada, ma piuttosto Federica, dopo che i professori hanno deciso di fare il nome della ragazza. Il corpo docenti di canto della scuola di Amici 2017 Ed. 16 sospetta infatti che tra Francesco e Giada ci fosse un accordo e che la ragazza abbia deciso di andare in sfida solamente per mettersi in mostra. Proprio per questa ragione sarà Federica ad andare in sfida al posto suo e nonostante la cantate sia considerata un cavallo di razza di questa edizione di Amici 2017 Ed. 16 si è detta comunque molto spaventata.