Anticipazioni Beautiful Trame della settimana del 3, 14, 15, 16, 17 e 18 febbraio 2017. «Fiato sospeso nella nuova settimana!» Care amiche ed amici fan della madre di tutte le soap, arrivano nuove anticipazioni di Beautiful incentrate sulle trame delle puntate da lunedì 13 febbraio a sabato 18 febbraio 2017, e sono piene di sorprese mozzafiato! Restare con il fiato sospeso è proprio quanto ci accadrà con la sequenza di colpi di scena che ci attende!

«L’ira di Steffy!» Anticipazioni Beautiful Trame della settimana del 3, 14, 15, 16, 17 e 18 febbraio 2017

Andiamo dunque a vedere che cosa ci raccontano le anticipazioni della beneamata soap californiana! Innanzitutto Steffy, dopo aver scoperto che la vera identità della donna misteriosa che ha stregato il cuore di nonno Eric, altra non è che quella di Quinn Fuller, va letteralmente in bestia! La conturbante Forrester non ci sta, e allora – per prima cosa – molla un sonoro e devastante ceffone alla suocera, e poi va a fare i conti con Wyatt!

«È il momento di Liam…» Anticipazioni Beautiful Trame della settimana del 3, 14, 15, 16, 17 e 18 febbraio 2017

E glie ne dice che glie ne dice, carissime amiche ed amici fan di B&B (quorum nos)! Infatti le anticipazioni di Beautiful ci avvisano che i due hanno la più brutta discussione da quando si sono sposati! Dopo la quale – e nella quale – si inserisce Liam, che – venuto a conoscenza del tutto proprio dalla bocca della donna del suo cuore – coglie la palla al balzo e ne approfitta per baciare la suddetta bocca, e chiedere alla splendida Forrester di lasciare Wyatt e rifarsi una vita insieme a lui! Anche Thomas e Ridge sono certi che prima o poi Steffy ritornerà con Liam… Intanto un nuovo clima si sta creando tra Brooke e Ridge, fatto di complicità e di intenzioni condivise.

