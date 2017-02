Anticipazioni Una vita – Acacias 38 Trame della settimana del 13, 14, 15, 16 e 17 febbraio 2017 – «Gli eventi della nuova settimana!» Continuano a snocciolarsi sotto i nostri occhi – nel racconto delle anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – i colpi di scena e le imprevedibili situazioni che avranno luogo nella nostra soap iberica, secondo la trama delle puntate che vanno in onda da lunedì 13 febbraio a venerdì 17 febbraio 2017, come sempre alle 14:10 su Canale 5. Ecco di seguito la sinossi degli eventi che ci attendono.

Trini – secondo le anticipazioni di Una vita delle puntate della prossima settimana – si accorge che Lourdes, dopo aver sottratto per l’ennesima volta del denaro a Ramón, è pronta a mettere in atto il suo piano di fuga per raggiungere il suo amante in Argentina. Lasciando ovviamente al palo suo marito e sua figlia. La Crespo, tuttavia, passa all’azione e blocca la prima moglie di Palacios proprio all’ultimo momento. Tra le due donne si scatena un violento diverbio…

La “discussione” fra Trini e Lourdes termina con una brutta caduta dalle scale del palazzo dei Palacios della “prima moglie”, che riporta lesioni gravissime che in poche ore la portano alla tomba! Prima di esalare l’ultimo respiro, tuttavia, sbatte in faccia al marito la verità sui suoi sentimenti di totale indifferenza verso di lui e di María Luisa. Le anticipazioni di Una vita ci dicono però che dietro la porta c’è proprio la ragazza, che sente dire a Lourdes che non glie ne è mai importato un bel niente di lei. Sconvolta, la figlia scappa di casa, e non se ne trova traccia. Scopriamo poi perché Mauro e Humilidad devono al più presto sposarsi, mentre Cayetana prende di mira, coi suoi ricatti, Leonor.