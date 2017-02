Bianca Aztei e Max Biaggi: ultime news gossip ad oggi 10 febbraio 2017!

Bianca Aztei e Max Biaggi, Bianca Atzei, tra i concorrenti in gara dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo con il brano Ora esisti solo tu, e tra i ripescati della serata di ieri, si è raccontata al settimanale ‘F’ ed ha parlato dell’amore, e ha raccontato di aver vissuto una relazione “malata”, prima di incontrare Max Biaggi, ed ha dichiarato: “La delusione di un’amica che si è rivelata diversa dalla persona che pensavo di conoscere. E la fine di una storia d’amore tormentata, che mi ha fatto soffrire davvero tanto. Prima di incontrare Max ho vissuto una relazione ‘malata’”.

Bianca Aztei ed il bellissimo rapporto d’amore con Max Biaggi.

Il rapporto con Biaggi la rende serena e le sta anche insegnando molto: “Non sono per niente tenace, appena sento la fatica mi fermo. Vorrei essere più simile a Max: lui mi sta insegnando a spostare sempre di più i miei limiti, nello sport e nella vita”. Bianca ha anche parlato del rapporto con i suoi genitori, che è ottimo. Alla domanda se il modo in cui è stata cresciuta l’abbia resa più o meno felice, ha risposto: “Entrambe le cose. Più felice perché ho due genitori che si amano alla follia e che mi hanno sempre sostenuta in quello che faccio. Meno felice perché ho sempre desiderato avere un fratello o una sorella: da piccola ero spesso sola”.