Caterina Balivo, abito fucsia a Detto Fatto di oggi 10 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, venerdì 10 febbraio 2017. Caterina Balivo torna con un’altra simpatica puntata di Detto Fatto oggi, venerdì 10 febbraio 2017 per concludere questa settimana trascorsa insieme all’insegna di tanti tutorial su San Valentino e commenti sul Festival di Sanremo 2017. Caterina Balivo sfoggia sempre outfit originali e graziosi, e anche per la puntata di oggi ha scelto di indossare un bellissimo outfit: si tratta di un abito corto fucsia a giro manica con dettagli neri. Caterina indossa dei graziosi sandali e, per completare il lool, una bellissima collana con grandi pietre nere.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, venerdì 10 febbraio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con una piega che dona volume e leggerezza ai capelli. Questo style è di estrema tendenza per la prossima Primavera Estate 2017 e regala un effetto raffinato ma allo stesso tempo frizzante.