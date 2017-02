Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di oggi 10 febbraio 2017: moda, Festival di Sanremo ed i consigli del dentista

Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di oggi 10 febbraio 2017: i commenti sul Festival di Sanremo 2017. Torna puntuale alle 14 Detto Fatto per concludere in allegria un’altra settimana trascorsa insieme. Detto Fatto inizia con la parentesi dedicata al Festival di Sanremo 2017: Caterina Balivo, con Giovanni Ciacci ed altri ospiti in studio, commenta la serata di ieri del Festival di Sanremo 2017. Giovanni Ciacci commenta i look: ha apprezzato molto l’eleganza di Paola Turci, molto poco l’abito disneyano di Lodovica Comello, non molto i maglioncini colorati di Francesco Gabbani. Caterina rivela, alla fine della parentesi sanremese, chi è la “cantatutor” di oggi: si tratta di Donna Rita!

Detto Fatto, i tutorial di oggi 10 febbraio 2017: moda ed i consigli del dentista.

Fabrizio Crispino a Detto Fatto propone altri meravigliosi abiti senza ago e filo. Fabrizio ripropone l’abito che Amy Adams ha indossato al Festival del cinema di Venezia, e poi propone una propria creazione: si tratta di un abito lungo molto elegante e sensuale in fucsia. Giovanni Macrì a Detto Fatto ci parla del diastema, cioè della finestrella tra i denti, e Caterina ci ricorda che presentano questo “difetto” anche star mondiali quali Madonna e Laura Pausini.