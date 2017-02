67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di venerdì 10 febbraio 2017 – «Quarta serata: di nuovo i Campioni!» Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 riportano il programma della quarta serata del Festival della Canzone italiana 2017. Anche la puntata di venerdì vedrà un’apertura spettacolare con la performance dei Kitonb, un gruppo tutto italiano di danzatori acrobatici che ha raccolto consensi in tutto il mondo. Ascolteremo le venti canzoni rimaste in gara, essendo stati Nelsy e Alice Paba e Raige e Giulia Luzi i Big eliminati da questa edizione del Festival di Sanremo.

I brani saranno valutati con un sistema misto che tiene in conto le preferenze espresse dal tele voto, quelle della Giuria degli Esperti e quelle della Giuria Demoscopica. A fine serata sarà comunicata una classifica con i sedici pezzi che ascolteremo durante la serata finale. Le ultime quattro canzoni saranno eliminate definitivamente.

«Nuove Proposte: la finale!» 67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di venerdì 10 febbraio 2017

Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 riferiscono che nella quarta serata vedremo la finale delle Nuove Proposte. Riascolteremo le quattro canzoni qualificatesi durante le serate precedenti. Ecco i cantanti che ascolteremo: Francesco Guasti, Lele, Leonardo Lamacchia, Maldestro. Alla fine i brani saranno sottoposti al mix di tele voto, Giuria degli Esperti e Giuria Demoscopica. La canzone con la percentuale di voto più alta sarà – ovviamente – proclamata vincitrice.

«I super ospiti internazionali». 67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di venerdì 10 febbraio 2017

Secondo le anticipazioni e news di Sanremo 2017 la serata vedrà avvicendarsi sul palco due miti del pop ed elettro pop internazionale: Giorgio Moroder e Robin Schulz. Moroder, che vanta una carriera di produttore di successi discografici cominciata negli anni Settanta, è presente a Sanremo anche in veste di Presidente della Giuria degli Esperti. Nel corso della serata ascolteremo alcuni dei suoi successi più apprezzati come Hot Stuff, hit di Donna Summer, e Call Me dei Blondie. Robin Schulz, dj house tedesco ai vertici delle classifiche europee degli ultimi anni, presenterà, invece, un set elettronico di grande impatto.

«Parata di stelle: I super ospiti italiani». 67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di venerdì 10 febbraio 2017

Secondo le anticipazioni e news di Sanremo 2017 continueremo a incontrare le stelle del cinema italiano. Stasera è il turno di Luca Zingaretti che ci parlerà dei nuovi episodi de Il commissario Montalbano, presto in onda su Rai1. La bellezza femminile avrà una sua protagonista in Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti, mentre per l’angolo Tutti cantano Sanremo interverrà Gaetano Moscato, l’anziano che, durante la strage di Nizza del luglio scorso, per salvare i suoi due nipoti ha perso una gamba.