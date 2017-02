Festival di Sanremo 2017: gli ospiti della fase finale. La 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 sta giungendo alla fase finale in cui verrà svelato il vincitore. Un’edizione che ci ha regalato musica e spettacolo, intervallata da momenti di divertimento ma anche momenti di riflessione su temi importanti quali la violenza sulle donne e il lavoro precario. Un ospite speciale della serata di sabato 11 Febbraio 2017 sarà Zucchero che dopo tanti anni tornerà a Sanremo con ospite e si esibirà nuovamente sul palco dell’Ariston.

Ad esibirsi sul palco dell’Ariston sarà anche Alvaro Soler. Il cantante spagnolo ha dato la notizia sui social, scrivendo: “Finalmente ritorno in Italia! Mi mancavi! Ho la fortuna di dirvi che ci vediamo a Sanremo!”.Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusy Buscemi presenteranno la fiction “ C’era una volta Studio Uno”. Sarà prevista anche un’esibizione dei Ladri di Carrozzelle, un gruppo musicale formato da diversamente abili.

Festival di Sanremo 2017: il programma della quinta e ultima serata.

La quinta e ultima serata della 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 si chiuderà con il vincitore. A questo punti sono rimaste in gara 16 canzoni sulle 22 in gara. Anche questa volta le votazioni precedenti saranno annullate e tornerà in gioco il giudizio del Televoto (40%), Esperti (30%) e Demoscopia (30%). Al termine delle votazioni verranno annunciate le prime tre classificare. Una votazione del tutto nuova, con gli stessi criteri, deciderà il vincitore di Sanremo tra questi tre finalisti.