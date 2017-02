Festival di Sanremo 2017: il look di Antonella Clerici ospite della quarta serata!

Festival di Sanremo 2017: l’ospite della quarta serata è Antonella Clerici. Alla quarta serata della 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 in diretta su Rai 1 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi, oltre alla musica sempre protagonista indiscussa, ci saranno diversi ospiti a varcare il palco dell’Ariston tra cui la nota conduttrice televisiva italiana Antonella Clerici, al timone della famosa trasmissione La prova del cuoco da ben 17 anni. Non è la prima esperienza per la Clerici sul palco de Festival di Sanremo 2017: nel 2005 ha affiancato Paolo Bonolis e Federica Fellini alla conduzione mentre nel 2010 è stata la conduttrice della Kermesse sanremese. Qual del 2010 fu un’edizione buona come raccontano i dati degli ascolti . Sul palco dell’Ariston Antonella Clerici presenterà anche il suo nuovo show che partirà in prima serata venerdì 17 Febbraio 2017 su Rai 1 Standing Ovation. Un format di genere talent dedicato al mondo della musica alla ricerca di nuovi talenti. Intanto l’amore va a gonfie vele, Antonella Clerici è infatti di “fresco” ritorno da un fine settimana a Parigi all’insegna del relax, della spensieratezza e dell’amore con il suo compagno, l’imprenditore genovese Vittorio Garrone. I due piccioncini hanno condiviso questa loro esperienza con i fan postando foto sui social.

Festival di Sanremo 2017: il look di Antonella Clerici.

Per omaggiare il palco dell’Ariston Antonella Clerici ha deciso di indossare un elegante e lucido abito blu elettrico con scollo a barca. Un effetto sirena le accarezza le linee del corpo, allargandosi verso la fine con una mini strascico sul retro. Il decoltè è impreziosito da decori di strass color cristallo, ripresi poi dal girocollo e orecchini in perline che le donano luce. I capelli sono raccolti in uno chignon basso con fila centrale. Vivacità, gioia e freschezza portati sul palco dell’Ariston dalla nostra Antonella Clerici che si esibisce con Carlo Conti cantando “Felicità” di Al Bano e scattandosi un selfie con Maria De Filippi scegliendo come sfondo il pubblico dell’Ariston. Dopo aver presentato Ludovica Comello Antonella Clerici abbandona il palco. Bouquet di fiori della città di Sanremo pure per la nostra Antonella.