Francia: un blitz a Montpellier ferma l’attacco. Parigi nuovamente presa di mira. Questa mattina a Montpellier, nel sud della Francia, stava per verificarsi un nuovo attacco, un kamikaze era pronto a farsi saltare, ma il bliz antiterrorismo è riuscito a fermare il tutto. Lo ha detto il ministro francese dell’Interno, Bruno Le Roux, dopo i quattro arresti. Tra le persone arrestate ci sono un sospetto kamikaze e la sua fidanzata, di 16 anni. Quest’ultima aveva registrato un video di giuramento all’Isis due giorni fa. Nell’appartamento dei 4 è stato trovato un vero e proprio laboratorio di esplosivi per la preparazione di esplosivo Tatp. Indagini sui social network hanno consentito di identificare i quattro presunti sospetti. Un attacco kamikaze con la cintura esplosiva in un sito turistico di Parigi si sarebbe verificato se il tutto non fosse stato prontamente fermato. Nella retata antiterrorismo, sono stati trovati 71 grammi di perossido di acetone Tatp – lo stesso tipo di esplosivo usato negli attacchi di Bruxelles – oltre ad un litro d’acetone e un litro d’acqua ossigenata.

Francia: sgomento e terrore per il kamikaze pronto all’attacco dopo le sue nozze.

Un evento che lascia tutti nello stupore. “Prima le nozze poi attacco”, questo è il messaggio lanciato dal sospetto kamikaze pronto ad un attacco a Parigi dopo essersi sposato con la ragazza sedicenne fermata insieme a lui a Montpellier. Lo riferisce BFM-TV spiegando che le nozze erano previste molto presto, dopodiché la sedicenne sarebbe partita per la Siria. Arrestati anche altri due sospetti, tutti tra i 16 e i 34 anni, già noti ai servizi antiterrorismo. Il ventenne noto per una radicalizzazione e un tentativo di partenza per la Siria nel novembre 2015. Noto come radicalizzato anche un altro dei fermati nato nel 1983 e la ragazza individuata sui social network. Sembra invece che la quarta persona, 27 anni, abbia un ruolo secondario.