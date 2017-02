Guida tv completa di sabato 11 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda sabato sera, 11 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda l’ultima serata del Festival di Sanremo 2017. Su Canale 5, invece, vedremo il film Il Grande Gatsby. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di sabato 11 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la quinta edizione ultima serata del Festival di Sanremo 2017 presentato da Carlo Conti e Maria De Filippi. Si esibiranno i Big rimasti in gara e verrà decretato, a conclusione della serata, il vincitore del sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana. Ci saranno, inoltre, tanti prestigiosi ospiti italiani e internazionali.

Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S. Los Angeles. Callen e Sam sono scomparsi, e la squadra si mette subito sulle loro tracce, ma il caso si presenta più complesso del previsto. La squadra riesce a scoprire a quale caso stsvano lavorando i colleghi scomparsi e si recano all’ultimo posto in cui si trovavano con certezza Sam e Callen…

Su Rai 3 andrà in onda il film I figli della Mezzanotte. L’india proclama la propria indipendenza dall’Impero britannico. Tutti i bambini nati in questa mezzanotte si considerano nati sotto una buona stella. A Bombay avviene uno scambio di neonati…

La guida tv di sabato 11 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Quel treno per Yuma, il remake del classico film Anni ’50. Dan Evans, un contadino umile padre di una famiglia numerosa, viaggia con Ben Wade, un fuorilegge che viene trasferito nel carcere di Yuma. Lo sceriffo decide di far scortare il treno per Yuma, visto che vi viaggia un pericoloso criminale, e sceglie, per la scorta, Dan. Su Canale 5 andrà in onda il film Il grande Gatsby, con Leonardo Di Caprio. Siamo a New York negli anni Venti. Nick Carraway che, con Gatsby, inizierà ad entrare nel mondo dei ricchi… Su Italia 1 vedremo il film Epic – Il mondo segreto. Le forse del bene e del male sono entrambe decise a conquistare un mondo fantastico…

Sabato sera, 4 febbraio 2017, su La7 andrà in onda la serie tv L’ispettore Barnaby.