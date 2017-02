Isola dei famosi 2017 Ed. 12: il daytime di oggi. L’umore dei naufraghi sull’isola delle Caverne non è dei migliori. Massimo Ceccherini nota che Eva gli ha spostato i vestiti e si infuria. Eva non si aspettava una reazione così, e trova conforto nelle parole di Nancy e di Marilena. Ma altre tensioni riguardano Massimo, e stavolta con Nathaly: i due nominati sentono molto la tensione della nomination ed i loro animi non riescono a placarsi. I naufraghi, intanto, sono chiamati per la prova leader, ma al ritorno sulle rispettive isole hanno una brutta sorpresa: il fuoco si è spento. A rimanerci male è soprattutto Raz, che ha dedicato molto tempo ed energia per mantenere e preservare il fuoco.

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, i naufraghi provano ad accendere il fuoco.

Anche sull’Isola delle Caverne i naufraghi provano ad accendere un fuoco utilizzando gli occhiali di Massimo. Il tentativo, però, fallisce, ma i naufraghi si riprometto i di riprovarci presto. Nel daytime di oggi pomeriggio scopriremo se ci sono riusciti!