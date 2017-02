Pensioni, rivalutazioni, le ultime novità. Non ci sarà la temuta restituzione dello 0,1% della rivalutazione ricevuta nel 2015. Il Governo ha presentato in Commissione Affari costituzionali del Senato, infatti, un emendamento al decreto Milleproroghe con cui la restituzione viene congelata fino all’anno prossimo. Le somme dovute saranno dunque restituite nel 2018. Come riportato da Spi-Cgil, tra i primi a segnalare la questione, il testo dell’emendamento è il seguente” All’articolo 1, comma 288, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le parole: “in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2017”.

“Pur trattandosi di pochi euro avevamo chiesto al governo di intervenire per evitare un ulteriore danno per milioni di pensionati”, ha chiarito il sindacato pensionati della Cgil. Ivan Pedretti, segretario generale Spi-Cgil ha manifestato la sua soddisfazione con un post nel quale si legge:”

“Avevamo chiesto al governo di evitare la restituzione dello 0,1% della rivalutazione delle pensioni del 2015. Oggi è stato presentato un emendamento per congelare il recupero di queste somme. I pensionati non dovranno quindi restituire nulla. Un altro problema è stato risolto. Bene”.

Pensioni, rivalutazione dell’anno 2015. Nessuna restituzione.

“Apprendiamo con grande soddisfazione che le nostre richieste affinché i pensionati non siano costretti a restituire lo 0,1% della rivalutazione delle pensioni avuta nel 2015 sono state accolte: finalmente è stato presentato l’emendamento che permette di andare in questa direzione”. E’ questo il commento del segretario generale della Cisl Pensionati, Gigi Bonfanti, dopo la presentazione avvenuta ieri dell’emendamento al decreto Milleproroghe per evitare di procedere al recupero di tali somme nel corso del 2017. “Tale decisione”, conclude Bonfanti, “rimanda tale operazione a condizioni più favorevoli e consente ai nostri pensionati di non dovere rinunciare a parte delle proprie risorse”.