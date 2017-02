Riforma delle pensioni, le ultime novità. Il Ministro del lavoro Poletti ha convocato i sindacati per un incontro il giorno 21 febbraio. Riprende, dunque, la discussione sulle pensioni e le possibili riforme del sistema previdenziale. I sindacati Cgil, Cisl e Uil da tempo premevano per la ripresa del confronto, allo scopo di avviare la “seconda fase”, prevista nel verbale d’intesa sulle pensioni firmato il 28 settembre 2016. Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli su RadioArticolo1 si è augurato che quello con Poletti sulle pensioni “sia un confronto vero” e che non serva “solo per comunicarci delle scelte già fatte”.

Pensioni e riforme. L’analisi della Cgil.

Ghiselli su RadioArticolo1 ha analizzato i ritocchi che dovrebbero essere fatti, per il sindacato, alle nuove misure sulle pensioni. “Finora abbiamo ottenuto un risultato parziale e la nostra vertenza sulle pensioni continua”, ha affermato. “Da subito, si tratta di definire con i decreti qual è la platea specifica a cui si offre di andare in pensione anticipatamente, per dare una risposta ai cosiddetti lavoratori precoci”.

Per Ghiselli, in particolare:”I lavoratori edili appartengono a tale casistica, ma rischiano di rimanere fuori se non si risolve la questione della continuità del rapporto di lavoro per almeno sei anni”. Per quanto riguarda l’Ape, per Ghiselli:”C’è il rischio concreto che sia l’Ape si dimostri un fallimento”.

Ed inoltre:”Prima d’indebitarsi per vent’anni, il lavoratore ci penserà a lungo, dovendo poi fare i conti con una decurtazione della pensione futura che sarà permanente. A mio giudizio, è uno strumento inutile e destinato al flop, che la Cgil non ha mai condiviso, sottolineandolo anche nel verbale d’intesa”, ha precisato il leader sindacale.

Pensioni, la seconda fase del confronto.

Per quanto riguarda le pensioni future, Ghiselli ha precisato che la piattaforma sindacale pensa ad “una sorta di pensione di garanzia, da estendere, oltre ai giovani, anche ad altri contesti, come tutte quelle persone, non più giovanissime, che entrano nel mercato del lavoro con lavori discontinui e paghe basse”. Per il sindacalista, in conclusione:” Il tema principale, che riproporremo al tavolo con l’esecutivo, è immaginare una cornice in cui qualunque persona abbia la possibilità di veder riconosciuti i contributi che ha versato e poter così accedere a una pensione dignitosa dopo anni di lavoro”.