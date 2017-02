Riforma pensioni, oggi 10 febbraio 2017, ultime novità. Le novità sulle pensioni vengono fornite da Matteo Salvini a L’aria che tira. Il segretario federale della Lega Nord ha parlato delle modifiche alla riforma alla legge Fornero sulle pensioni targata Fornero. In particolare si è detto a favore della proposta di riforma sulle pensioni proposta dall’onorevole Cesare Damiano, ed ha ribadito:”Uno ha diritto di godersi la sua pensione e i suoi 40 anni di contributi prima che gli si scavi la fossa. Per me è immorale andare in pensione a 66 anni”.

Pensioni ultime notizie, le dichiarazioni di Francesco Paolo Capone.

Negli ultimi giorni lo spread tra Btp e Bund è tornato a salire, non certo ai livelli del 2011, ma riportando comunque alla mente di alcuni italiani quel periodo. Secondo Francesco Paolo Capone, di fronte a questa situazione non sono però sufficienti le rassicurazioni di Pier Carlo Padoan, “che solo fino a quale settimana fa negava la necessità di una manovra correttiva”. “Se di speculazione si dovesse trattare, sarebbe un grande azzardo: gli italiani ancora oggi subiscono gli effetti collaterali delle speculazioni sullo spread del 2011 in termini di stipendi, pensioni, riforme disastrose, senza tralasciare l’impossibilita’ ad oggi di scegliere un governo con il loro voto”. Lo ha dichiarato Capone, secondo quanto riporta l’agenzia Italpress, in merito all’andamento del mercato dei titoli di Stato che stamattina ha visto le contrattazioni sullo spread tra Btp e Bund tedesco a 200 punti, sottolineando come “a questo punto non siano sufficienti le rassicurazioni del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che solo fino a quale settimana fa negava la necessita’ di una manovra correttiva”.

Per Capone “se lo ‘spauracchio’ delle spread fosse l’espediente individuato stavolta per allontanare le elezioni, ammesso e non concesso che si riuscisse a centrare l’obiettivo, nessuno puo’ essere certo che una volta arrivati al voto gli italiani premierebbero i partiti piu’ europeisti”. “Lavoratori, pensionati, famiglie e disoccupati, – sottolinea il leader dell’Ugl – sono davvero esausti sia per le condizioni in cui continuano a vivere dal 2011 ad oggi sia per le continue ‘manipolazioni’ di un sistema che ha saputo solo cancellare diritti e drenare risorse economiche del ceto medio nonche’ ridimensionare la sovranita’ di un popolo”.

Riforma Pensioni ed opzione donna, le ultime dichiarazioni della Gelmini.

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, è intervenuta anche Maria Stella Gelmini, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda, ed ha dichiarato: “I residui di risorse non spese rispetto a quelle stanziate potrebbero consentire di allargare la platea delle potenziali beneficiarie anche al 2018”. Secondo quanto riporta Calogero Giuffrida sul sito Blastingnews, l’intervento della Gelmini arriva dopo la risposta del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’interrogazione parlamentare presentata nei giorni scorsi dalla vice presidente della commissione Lavoro di Montecitorio Renata Polverini (Forza Italia).

“Grazie a Renata Polverini – ha detto la Gelmini – per aver acceso un faro sulla previdenza italiana e in particolare sull’Opzione donna”. Ed ha aggiunto: “Dopo la notizia di un basso ricorso al part time agevolato per favorire i lavoratori prossimi alla pensione Opzione Donna rappresenta la migliore modalità per ripensare il nostro sistema previdenziale, attraverso interventi strutturali”.

Pensioni, Lavoro, Inps, Voucher, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Sul fronte pensioni, Cesare Damiano ha appoggiato in toto la richiesta dei sindacati di riaprire il confronto con il Governo sulle pensioni al fine di applicare correttamente, nei Decreti attuativi, il Verbale sottoscritto nello scorso settembre, la cui trascrizione di quell’accordo nella legge di Bilancio è avvenuta positivamente.

Sul fronte lavoro e voucher, Damiano sottolinea: “Si sono tenute le audizioni sulla proposta di legge dei voucher con l’Inps, l’Inail e l’Ispettorato nazionale del lavoro. Quest’ultimo, in particolare, ha sottolineato, attraverso il direttore generale Paolo Pennesi, che l’utilizzo dei voucher è diffuso soprattutto nel settore del turismo e del commercio – terziario per un impiego continuativo di personale dipendente”. “È evidente – prosegue – che quanto descritto non ha nessuna caratterizzazione di occasionalità e questo rafforza la nostra proposta di tornare, per quanto riguarda la disciplina dei voucher, alla Legge Biagi del 2003”.

“Questa legge, come abbiamo detto molte volte, consentirebbe il ritorno al lavoro meramente occasionale, riducendo anche i settori di utilizzo per i cosiddetti ‘lavoretti’, evitando così di utilizzare i voucher là dove si potrebbe prevedere un contratto di lavoro dipendente”, conclude.

Pensioni, precoci, quota 41, ultime news.

Sul tema della riforma delle pensioni, il gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” ha fatto delle precisazioni, per i membri che si soni ritrovati iscritti a un nuovo gruppo chiamato “41xtutti lavoratori uniti”. “Ritengo assolutamente che chiunque sia libero di aderire, spontaneamente, a qualunque altro gruppo, ma per motivi etici mi sembra corretto informarvi che né io, né altri admin, moderatori, coordinatori attualmente in carica o che lo siano già stati aderiremo a tale gruppo”, scrive Mauro D’Achille per chiarire la situazione.

Pensioni e quota 41, continua la battaglia dei precoci.

Sul fronte pensioni dei precoci e quota 41, Flavia Kvesto, membro del gruppo, ha sottolineato che la battaglia per la concessione di quota 41 non finisce:”Stiamo gridando la nostra rabbia a tutti i Politici locali, Regionali ma anche Nazionali…eppure a ROMA nessuno cerca di Modificare la Legge Fornero….41 ANNI DI LAVORO E CONTRIBUTI DEVONO BASTARE X TUTTI..I Precoci ma non solo hanno gia’ regalato la loro gioventu’ a questo Paese…!! Prima delle elezioni son sicura sarete Voi politici a cercare Noi…”.

Pensioni, precoci, la lettera a Poletti.

La categoria dei lavoratori precoci ha inviato una lettera al ministro del Lavoro Giuliano Poletti, in cui ha sottolineato: “E’ ingiusto che per determinate categorie vengano attuate norme per consentire il pensionamento anticipato mentre per la categoria dei precoci non si faccia nulla affinché si possa arrivare a delle soluzioni”. Andrea detto il Toscano rimarca: “Mi permetto di suggerire a Lei e tutto il governo di valutare con attenzione cosa verrà scritto nei decreti attuativi di maggio, con la speranza possiate garantire anche a noi della categoria precoci quello che ci spetta. Ovviamente il nostro non è un ultimatum ma un sereno consiglio che diamo a chi di competenza. Molti lavoratori precoci sono esasperati e il malcontento generale nella nostra categoria cresce a vista d’occhio”.

Ti potrebbe interessare anche: Riforma Pensioni tutte le ultime novità.