Sanremo 2017, anticipazioni e diretta. Questa sera venerdì 11 febbraio 2017 andrà in onda una nuova serata della Kermesse Sanremese, il penultimo dei 5 appuntamenti previsti. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali, nella serata di questa sera verranno riproposte le venti canzoni rimaste in competizione in questo Festival di Sanremo 2017. I brani verranno sottoposti alla votazione con sistema misto, il quale tiene in conto le preferenze espresse dal televoto, dalla Giuria degli Esperti e dalla Giuria Demoscopica. Al termine di questo quarto appuntamento saranno comunicati i sedici brani che ascolteremo durante la serata finale di sabato 11 febbraio 2017, mentre le ultime quattro canzoni saranno eliminate definitivamente e non potranno gareggiare per la vittoria.

Sanremo 2017: gli ospiti della puntata e il vincitore della categoria nuove proposte.

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questa quarta serata di Sanremo 2017 ci sarà la proclamazione del vincitore della categoria Sanremo Giovani. In apertura ascolteremo le quattro canzoni qualificatesi durante le serate precedenti. I brani saranno sottoposti come quelli dei big al voto misto di Televoto, della Giuria degli Esperti e della Giuria Demoscopica e la canzone con la percentuale di voto più alta sarà proclamata vincitrice di questo Sanremo 2017. Secondo le anticipazioni ufficiali gli ospiti di oggi saranno Luca Zingaretti, Antonella Clerici, Giorgio Moroder, Robin Schulz, Marica Pellegrinelli, Gaetano Moscato, Virginia Raffaele ed in apertura anche la performance dei Kitonb.