Sanremo 2017, la quarta serata del 10 febbraio: la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte. La quarta serata del Festival di Sanremo 2017 è iniziata, e non sta deludendo le aspettative: sono tante, infatti, le emozioni regalate nel corso di questa penultima serata del Festival della Canzone italiana. Carlo Conti ad inizio puntata presenta i quattro giovani delle Nuove Proposte e li fa esibire. Maldestro ha cantato “Canzone per Federica”, Lele si è esibito con “Ora mai”, Francesco Guasti ha proposto la sua “Universo”, mentre Leonardo La Macchia canta “Ciò che resta”. Carlo Conti, dopo aver fatto esibire i quattro finalisti, dà il via alla gara dei Big. Cresce, dunque, la suspance per scoprire chi sarà il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017.

Sanremo 2017, Lele vince tra le Nuove Proposte!

Dopo aver presentato 12 Big in gara, Carlo Conti, con l’aiuto d Marica Pellegrini, chiama i quattro finalisti delle nuove proposte in gara. A Maldestro va il premio della critica. E adesso è giunto il momento di conoscere il vincitore… Il quarto posto va a Leonardo Lamacchia, al terzo posto si posiziona Francesco Guasti. Il secondo posto è di Maldestro, mentre a vincere tra le Nuover Proposte a Sanremo 2017 è Lele!