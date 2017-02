67° Festival di Sanremo, le News e il riassunto di giovedì 9 febbraio 2017 – «Terza serata: Ermal Meta vince le cover!» Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 ci mostrano che la terza serata di Sanremo 2017 ha visto i primi cantanti eliminati di questa edizione. Sempre nella serata di ieri si è svolto il concorso delle cover, che ha visto in gara i sedici big non a rischio eliminazione. Ha vinto Ermal Meta, autentica rivelazione di questa edizione del Festival,a sbaragliando la concorrenza con la cover del brano “Amara terra mia” di Domenico Modugno.

«I quattro ripescati». 67° Festival di Sanremo, le News e il riassunto di giovedì 9 febbraio 2017

Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 mostrano che i concorrenti eliminati dopo la terza serata del Festival di Sanremo sono – come ha evidenziato Carlo Conti – le uniche due coppie in gara, Alice Paba e Nesli e Raige con Giulia Luzi. In effetti le due coppie, a rischio eliminazione dopo le prime due puntate, erano date, rispetto agli altri cantanti come sfavorite dagli addetti ai lavori. Vengono dunque ‘ripescati’ Giusy Ferreri, Ron, Bianca Atzei e Clementino, i quali torneranno ad esibirsi sul palco dell’Ariston con le loro canzoni.

«Mika: uno show nello show!» 67° Festival di Sanremo, le News e il riassunto di giovedì 9 febbraio 2017

Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 rivelano che grande è stato il successo del super ospite di ieri sera, Mika! Il mattatatore di Stasera Casa Mika di Rai 2, ha incantato il pubblico del Teatro Ariston con un fantastico dialogo con la sua amica, la Signora Orchestra, e con un medley di grande effetto. Il cantante anglo libanese ha poi voluto tributare un omaggio a George Michael, interpretando il brano Jesus to a child.