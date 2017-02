Serie A, 24° giornata: probabili formazioni, diretta TV e ultime news di Napoli-Genoa e Fiorentina-Udinese. La serie A torna in campo con i due anticipi della 24° giornata di serie A previsti per oggi e domani: Napoli-Genoa e Fiorentina-Udinese. Il Napoli di Maurizio Sarri ospita il Genoa di Ivan Juric alle 20:45 di stasera, venerdì 10 febbraio 2017. Una sfida classica nel panorama calcistico italiano tra due squadre le cui tifoserie sono legate da un antico gemellaggio, che culminò nei festeggiamenti comuni per la promozione in serie A delle due squadre raggiunta in Genoa-Napoli nel 2007. Domani sera però sarà diverso, anche perchè le due squadre attraversano momenti completamente diversi.

Il Napoli viaggia ad un’ottima media punti e non perde dalla sfida di Torino del 29 ottobre 2016 (2-1 contro la Juventus). Il Genoa attraverso un momento di crisi e occupa il quintultimo posto in classifica (25 punti). L’allenatore azzurro probabilmente riproporrà il “tridente dei piccoletti” Insigne-Mertens-Giaccherini, perchè Callejon è squalificato. Il gigante ex genoano partirà quindi dalla panchina, insieme ad Arek Milik. Grande occasione quindi per l’esterno offensivo aretino, che in questa stagione ha trovato poco spazio. Mancheranno anche Hysai (squalificato) e Tonelli (infortunato). A centrocampo Zielinski e Diawara sono favoriti su Jorginho e Allan.

A parte lo squalificato Izzo e l’infortunato Perin, Juric avrà l’intera rosa a disposizione. Il tecnico croato è intenzionato a schierare un 3-4-3 offensivo, con Pandev e Palladino a sostegno del centravanti Simeone. La Fiorentina di Paulo Sousa ospita l’Udinese di Gigi Del Neri nella sfida di domani, sabato 11 febbraio 2017. Dovrebbe tornare Nikola Kalinic tra i titolari, dopo l’assenza di Roma. Per il resto formazione confermata, con il solito 3-4-2-1: Tomovic sostituirà lo squalificato Sanchez e Ilicic partirà ancora una volta dalla panchina.

L’Udinese di Del Neri scenderà in campo col 4-3-3 e il tridente offensivo sarà Thereau-Zapata-De Paul. Il trequartista argentino si è sbloccato contro il Milan e vuole stupire ancora di più i tifosi friulani. Stagione finita per l’ex interista Gnoukouri, affetto da problemi cardiaci. Otto punti separano le due squadre in classifica (37 i viola, 29 i bianconeri). La Fiorentina spera ancora in un posto in Europa League, ma dovrà riscattarsi dopo la pesante sconfitta di Roma. L’Udinese è ampiamente salva. Diretta TV: entrambe le partite saranno trasmesse sia su Sky Calcio 1 sia su Premium Sport.