Stefano De Martino ultime news. Stefano De Martino dopo i numerosi commenti denigratori nei confronti dell’ex moglie Belen Rodriguez, che appaiono spesso suoi profili social, ha deciso, dopo aver letto gli ultimi messaggi poco carini nei confronti della ex, di intervenire con un post su Instagram.

Stefano De Martino difende Belen dalle accuse dei followers.

De Martino ha scritto un post sul suo profilo Instagram in cui ha preso le parti della ex compagna ed ha dichiarato:”Sinceramente tutte queste chiacchiere non fanno altro che distruggere gli sforzi di due persone che con le difficoltà del caso cercano di mantenere un sano equilibrio per il bene di un bambino. Quello che posso dirvi è che sia io che Belen stiamo facendo del nostro meglio per la serenità di nostro figlio”.

Ed ha aggiunto: “Capisco il gossip come comprendo l’essere fan di una persona piuttosto che di un’altra ma c’è un limite a tutto. Sono stanco delle persone che insultano Belen per sostenere me o viceversa, come ho già detto in precedenza mi danno parecchio fastidio alcuni commenti in quanto si parla della madre mio figlio. Per sostenere una persona non bisogna denigrarne un’altra”.