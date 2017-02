Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: le accuse mosse a Sonia Lorenzini. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si dovrebbe assistere alle vicende del trono classico. Secondo le anticipazioni, continuano le discussioni e soprattutto le accuse di Mario sulla tronista Sonia, ex corteggiatrice di Claudio, sul possibile “complotto” tra lei e il corteggiatore Federico. La padrona di casa Maria De Filippi sembra voler approfondire la cosa anche perché Mario Serpa non è stato il solo a far circolare questa voce. Negli studi del programma di Uomini e Donne fanno il loro ingresso tutti i tronisti e i relativi corteggiatori. Entra poi Mario accompagnato da un’ovasione del pubblico. Si parte con le scuse di Sonia per il linguaggio usato nell’ultima registrazione: era esasperata. La tronista chiede a Mario se ha portato le prove delle accuse che le aveva mosso. Alla risposta negativa del nuovo opinionista Sonia lo invita a stare a casa se non può dimostrare le sue affermazioni e da qui parte la polemica.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: la reazione di Sonia e il conforto di Federico.

La padrona di casa Maria De Filippi lancia un filmato che mostra la reazione di Sonia dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne dove Federico l’ha raggiunta in camerino. Sonia è in lacrime e chiede a lui se fosse andato in giro a dire cose non veritiere e che se non fosse uscita la verità avrebbe dovuto eliminarlo. Lui teme ciò, i due si salutano ma lei lo insegue e lo ringrazia per la preoccupazione. Come si risolverà la questione?