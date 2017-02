Verissimo, anticipazioni ed ospiti. Sabato 11 gennaio 2017 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin e trasmesso a partire dalle ore 16.30. Come ogni sabato la puntata sarà ricchissima di ospiti e di interviste super esclusive a tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali anche in questa puntata di Verissimo si tornerà a parlare della fiction più amata e seguita in Italia, Il Segreto. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali sarà ospite di questa puntata di Verissimo Donna Francisca, la temutissima protagonista della fiction. Ma vediamo quali sono gli altri ospiti di questa puntata di Verissimo…

Verissimo: anticipazioni, Ospiti Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e Tina Cipollari.

Sabato 11 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Secondo le ultimissime anticipazioni oltre al Segreto, saranno ospiti in studio tre donne davvero molto diverse tra di loro. Tina Cipollari sarà infatti ospite in studio per la prima volta e si racconterà in una lunga intervista, parlando della sua vita privata e dei suoi impegni lavorativi. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali saranno ospiti in studio anche Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti, le quali racconteranno a Silvia i particolari del loro bellissimo rapporto mamma figlia.