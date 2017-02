67° Festival di Sanremo, le Anticipazioni e News di sabato 11 febbraio 2017: «Zucchero!» Le anticipazioni e news di Sanremo 2017 annunciano che Zucchero – Sugar Fornaciari torna a Sanremo – dopo tanti anni – per la prima volta come ospite. Il grande bluesman italiano è il super ospite della serata finale della sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana, sabato 11 febbraio. Zucchero si esibirà sul palco dell’Ariston a distanza di ben 31 anni dall’ultima volta. Le sue partecipazioni alla manifestazione canora risalgono agli anni Ottanta, e per la verità le giurie non trattarono molto bene il cantautore, ma com’è spesso accaduto al Festival – basti pensare a Vasco Rossi, eliminato con Vita Spericolata – in seguito sono stati il pubblico e le vendite dei dischi a ristabilire i valori in campo e a fare di questi artisti delle star internazionali.

Zucchero Fornaciari ha partecipato al Festival di Sanremo con queste canzoni: 1982 – Una notte che vola via; 1983 – Nuvola (posizione 20); 1985 – Donne (posizione 21, sul palco con Randy Jackson Band); 1986 – Canzone triste (posizione 21). Come autore, invece, Zucchero ha firmato canzoni per Stefano Sani, Richard Sanderson, Fiordaliso e Brunella Borciani oltre al brano di Donatella Milani del 1983 (seconda con Volevo dirti) e centrando primo e secondo posto nel 2001 con Elisa vincitrice con Luce (tramonti a nord-Est) davanti a Giorgia con il brano Di sole e d’azzurro.