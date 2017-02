Amici 2017 Ed. 16 anticipazioni ed esito delle sfide. Una nuova puntata di Amici 2017 Ed. 16 tornerà oggi sabato 11 febbraio 2017 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Nonostante gli impegni sanremesi di Maria De Filippi la puntata è stata registrata con molti giorni di anticipo, così da poter andare in onda senza problemi nella giornata di oggi. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali la puntata di Amici 2017 Ed. 16 inizierà con la consueta sfida a squadre tra i Tassorosso e i Senza piani, ma anche questa volta non mancheranno le polemiche, vediamo perché…

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni: la polemica tra Mike, Riccardo ed i professori.

Riccardo e Mike, un tempo amici, si sono affrontati in una sfida di canto che ha provocato non poche polemiche, tanto da provocare addirittura l’intervento di Maria De Filippi. Dopo che i due ragazzi si sono sfidati, Alex Braga li ha definiti maschi alpha in competizione e durante la pubblicità Riccardo ha parlato con Giulia di questo. La ragazza ha asserito che certe cose erano state dette per fare scoop e Maria ha deciso di intervenire dicendo che comunque Amici 2017 Ed. 16 non ha bisogno di alcun tipo di scoop del genere. La sfida a squadre è poi proseguita tra Andreas e Cosimo, Giulia e Sebastian e Francesco ed Elisa.