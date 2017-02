Amici 2017, lo speciale di oggi, la diretta della puntata di sabato 11 febbraio 2017

Amici 2017 Ed. 16, diretta dello speciale di oggi sabato 11 febbraio 2017. Appuntamento alle 14.10 su Canale 5 con lo speciale del sabato del talent show di Maria De Filippi Amici 2017 Ed.16. Ancora tante sfide nella scuola di Amici 2017 Ed. 16. Chi vincerà tra i Senza piani e Tassorosso? A breve tutte le novità e la diretta dello speciale di Amici 2017 Ed.16.

Amici 2017 Ed. 16: lo speciale del sabato e la diretta di oggi 11 febbraio 2017.

Conosceremo a breve tutte le novità della puntata del sabato di Amici 2017 Ed. 16. In onda lo speciale su Canale 5 alle 14.10. Nello speciale di oggi del sabato di Amici 2017 Ed. 16 assisteremo alle super sfide di canto e ballo, alla ProvaVodafoneShake e alle valutazioni decisive dei professori di danza e canto.

14.46. Arriva poi il momento della Prova VodafoneShake con la sfida Mike Bird contro Riccardo. Al maestro Carlo Di Francesco l’esibizione di Mike Bird non è piaciuta. LA PROVA è vinta da Mike Bird grazie al punto assegnato dal prof. Rudy Zerbi. Arriva poi la sfida tra Cosimo ed Andreas… Ci sono poi polemiche tra il professor Braga e Riccardo e la Celentano sottolinea come gli alunni non possano usare certe parole. I professori decidono di far schierare Elisa al posto di Alessio in quanto “più pronta”.

14.40. Vittoria vince la sfida contro Lucrezia nello speciale di Amici 2017 Ed.16 di oggi mentre Thomas è il vincitore della seconda gara di inediti. Federica canta il suo brano “Forte e chiaro” mentre arriva poi il turno di Sebastian, che si esibisce in una bellissima e potente coreografia.

14.18. Inizia Amici 2017 Ed.16 con l’immancabile coreografia dei professionisti di Amici 2017 Ed.16 con guanti rossi e chiodo. Lucrezia nella scuola entra e sfida Vittoria… Per il prof Emanuel Lo sarebbe una perdita perché Vittoria sa raccontare con le sue coreografie…

