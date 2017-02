Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 11 febbraio 2017. Ecco anche oggi le ultime news su amnistia e indulto e sulla situazione carceri. Se da una parte Rita Bernardini prosegue il suo sciopero della fame in favore di amnistia e della riforma penitenziaria, dall’altra anche i detenuti hanno deciso di protestare contro il sovraffollamento e le loro condizioni di vita. Ecco le ultime news sulle carceri.

Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 11 febbraio 2017.

I detenuti della sezione di Alta sicurezza della casa circondariale di Uta, secondo quanto riportato dall’Unione Sarda hanno iniziato uno sciopero della fame. L’inizio dello sciopero è stato comunicato in una lettera all’avvocato cagliaritano Franco Villa, componente del direttivo nazionale dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle camere penali italiane. I detenuti protestano per il sovraffollamento, per la difficoltà nei colloqui in funzione degli orari di visita, per l’asserita impossibilità di effettuare tutte le telefonate previste dal regolamento penitenziario; per la difficoltà o impossibilità nell’utilizzo dei servizi come palestra e biblioteca; per la mancata evasione delle domande in matricola per parlare con gli educatori o gli assistenti sociali.

Chiude intanto l’Opg a Montelupo nel complesso mediceo dell’Ambrogiana. “L’Opg – ricorda Il Tirreno – è stato esempio, caso mai in Italia ce ne fosse stato bisogno, di soldi spesi in maniera insensata. Almeno sette i milioni che i contribuenti hanno gettato “figurativamente” da uno dei torrioni dell’Ambrogiana. Perché quei milioni sono stati investiti di recente per ristrutturare l’Opg che doveva divenire un carcere una volta che gli internati fossero sistemati in altro luogo. Ma già da tempo è chiaro che non ci saranno più inferriate lungo l’Arno. E sul futuro della villa non c’è chiarezza”.

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.