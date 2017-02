Anticipazioni Tempesta d’Amore Trame della settimana del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 febbraio 2017. «Amori difficili, intrighi e sotterfugi in Baviera!» Care amiche ed amici fan della soap tedesca per eccellenza, eccoci alle nuove storie di Sturm der Liebe, in italiano le anticipazioni di Tempesta d’amore basate sulle trame delle puntate da domenica 12 febbraio a sabato 18 febbraio 2017, piene come sempre di amori difficili, intrighi e sotterfugi!

«Oskar sempre più geloso!» Anticipazioni Tempesta d’Amore Trame della settimana del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 febbraio 2017.

Attraverso le anticipazioni di Tempesta d’amore – Sturm der Liebe cominciamo con il vedere che la gelosia di Oskar verso il legame di amicizia e lo stretto rapporto di lavoro fra Tina e David, monta di giorno in giorno, creando continue discussioni fra i due fidanzati. Nel frattempo Beatrice cerca invano di recuperare il rapporto con suo figlio David. Intanto in Natascha si risveglia un forte desiderio di maternità, evocato forse dalla presenza in casa di Fabien.

«Una tardiva riparazione» Anticipazioni Tempesta d’Amore Trame della settimana del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 febbraio 2017.

Le anticipazioni di Tempesta d’amore mostrano inoltre che Clara confida ad Adrian il segreto di Melli e il fatto che la madre si rifiuti di prendere le medicine che le sono state prescritte dallo psichiatra. Nadine scrive un’accorata lettera di scuse ad André prima di lasciare il villaggio, mentre la Hofer comprende che ora deve modificare il suo piano volto a rovinare i Konopka. Oskar inizia a preoccuparsi per il fatto che André è in possesso dell’orologio appartenuto all’aggressore di sua sorella – rimasto ucciso nella colluttazione che ne è seguita – il cui cadavere egli ha occultato nel bosco.