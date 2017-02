C’è posta per te, anticipazioni. Quello che si stanno chiedendo tutti i fan di C’è posta per te è se il programma andrà in onda o meno, vista la finale del Festival di Sanremo 2017, condotto proprio da Maria De Filippi. Nonostante per tutta la settimana siano andate in onda le puntate di Uomini e donne e oggi andrà in onda anche lo speciale di Amici 2017 Ed. 16, la puntata di questa sera di C’è posta per te non andrà in onda. Mediaset ha infatti deciso di non mandare in onda un nuovo appuntamento con il seguitissimo people show di Canale 5, lasciando spazio alla replica di un film. Una nuova puntata di C’è posta per te andrà infatti in onda il prossimo sabato 18 febbraio 2017.

C’è posta per te, anticipazioni delle prossime puntate e futuri ospiti.

Una nuova puntata di C’è posta per te tornerà certamente a partire da sabato prossimo, dopo che gli impegni di Maria De Filippi con il Festival di Sanremo 2017 saranno ufficialmente terminati. Cominciano già a circolare le prime indiscrezioni ed anticipazioni su quelli che potrebbero essere i papabili ospiti delle prossime puntate. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali pare proprio che nelle prossime puntate di C’è posta per te vedremo anche Alessandra Amoroso. Si vocifera inoltre la presenza di Luciana Litizzetto e Fabio Fazio.