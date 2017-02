Guida Tv, tutti i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di domenica 11 febbraio 2017

Guida tv completa di domenica 11 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda domenica sera, 11 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv Che Dio ci aiuti 4. Su Canale 5, invece, vedremo la soap Il segreto. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di domenica 11 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4. Torna Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela con nuove avventure. Suor Angela e Azzurra sono in ospedale al capezzale di Emma, ricoverata a causa dell’aggravarsi del diabete. Nico, invece, cerca di dimenticare Monica e prova ad avere una storia con Asia.

Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S.: un ufficiale della Marina viene trovato ucciso, e sembra che la causa della morte sia un incidente d’auto, ma non è così… Su Rai 3 verrà trasmesso il programma di Fabio Fazio Che fuori tempo che fa con tanti nuovi ospiti.

La guida tv di domenica 11 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Miami Supercops, con Terence Hille e Bud Spencer. Doug Bennet e Steve Forrest lavorano insieme per investigare su un caso: Joe Garret ha fatto una rapina in banca per venti milioni di dollari, ma nessuno sa dove sia finito il denaro. Doug e Steve decidono di seguire Garret, che però viene ucciso… Su Canale 5 andrà in onda la soap Il segreto. Don Hernando, attraverso un telegramma, viene a sapere che la nave sulla quale viaggiava la moglie è affondata. Scopre, però, che la moglie è sopravvissuta al naufragio, e decide di partire l’indomani. Dona Francisca, intanto, viene a conoscenza del matrimonio tra Lucas e Sol, e decide di andare a dare gli auguri alla coppia personalmente.

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il programma Le Iene Show con tanti nuovi servizi. Tra questi, si parlerà del Festival di Sanremo 2017 appena concluso.

