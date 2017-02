Riforma pensioni, oggi 11 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, Inps, lavoro, precoci, opzione donna, Milleproroghe, rivalutazioni

Riforma pensioni, oggi 11 febbraio 2017, ultime novità. Le ultime news sulle pensioni vedono in primo piano il nuovo incontro tra governo e sindacati annunciato dal ministro del lavoro Poletti per il 21 febbraio 2017. Quest’ultimo ha invitato i segretari generali ad un incontro per il 21 febbraio alle 16. La riunione “è finalizzata a riprendere il confronto sui temi previdenziali e a fare il punto sull’attuazione dei provvedimenti avviati con l’ultima legge di bilancio”. Priorità sul fronte pensioni per il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, è quella di definire con i decreti qual è la platea specifica a cui si offre di andare in pensione anticipatamente, ed offrire al più presto una risposta ai lavoratori precoci.

Pensioni, il nuovo incontro governo sindacato: il punto di Orietta Armiliato.

Il punto sul nuovo incontro tra governo e sindacato sulle pensioni viene fatto da Orietta Armiliato del gruppo Facebook Comitato Opzione donna social ha commentato con un post la notizia:”Carissime,a seguito della pubblicazione dell’agenzia che annuncia la convocazione da parte del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti dei Segretari Generali di Cgil, Cisl, Uil, per il prossimo 21 Febbraio alle h 16:00, riporto i contenuti della nota distribuita e chiarisco quali sono i principali punti contenuti in quella che è stata definita la Fase2, nel rispetto di quanto sancito e sottoscritto nel verbale stilato dalle parti lo scorso settembre. Contenuto della nota:Sarà avviata il 21 febbraio prossimo la fase 2 del confronto tra governo e sindacati sulle pensioni. Per quella data infatti, alle 16, il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo”.

Riforma pensioni, gli obiettivi della fase due.

Sul fronte riforma pensioni, sottolinea la Armiliato è “sul tavolo la ripresa del confronto sui temi previdenziali e il punto sull’attuazione dei provvedimenti avviati con l’ultima legge di bilancio”. Punti principali in discussione(Fase2): pensione contributiva di garanzia e adeguatezza delle pensioni di importo medio – basso; sviluppo della previdenza complementare; considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali; maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione; valutazione di ulteriori misure previdenziali per i lavori faticosi”.

Come sottolineato più volte dalla Armiliato, in accordo con l’onorevole Giacobbe, l’obiettivo, in particolare del Comitato Opzione Donna Social e della commissione lavoro, è quello di aprire le porte a nuove forme di pensionamento anticipato delle donne.

Rivalutazione pensioni, le ultime novità dal governo.

Nessuna restituzione dello 0,1% sulle pensioni incassate nel 2015 in virtù del differenziale tra inflazione programmata ed effettiva per quell’anno (la prima era stata calcolata sullo 0,3%, la seconda sullo 0,2%). Il governo ha mantenuto l’impegno annunciato dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e ieri ha depositato in commissione Affari costituzionali al Senato l’emendamento al Dl Milleproroghe per cancellare un prelievo sugli assegni che sarebbe scattato in marzo. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, lo stop verrà messo in votazione martedì pomeriggio a Palazzo Madama, insieme con l’altrettanto annunciata semplificazione dei bilanci.

Sulle pensioni il Governo ha trovato, dunque, le risorse necessarie. La norma previdenziale era rimasta in sospeso per problemi di copertura, visto che la cancellazione della maggiore perequazione sugli assegni determina 208 milioni di minori entrate. Somme che arrivano da diversi fondi ministeriali a partire da quello sociale per l’occupazione e la formazione per arrivare al Fondo sulle compensazioni dei contributi pluriennali.

Pensioni, i commenti di Pedretti e Bonfanti sull’emendamento al Milleproroghe.

La presentazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che congela la restituzione dello 0,1% della rivalutazione delle pensioni avuta nel 2015, rinviandola all’anno prossimo va incontro alle richieste dello Spi Cgil. “Avevamo chiesto al governo di evitare la restituzione dello 0,1% della rivalutazione delle pensioni del 2015. Oggi è stato presentato un emendamento per congelare il recupero di queste somme. I pensionati non dovranno quindi restituire nulla. Un altro problema è stato risolto. Bene”. Lo scrive su Facebook il Segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti commentando la presentazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe da parte del governo in Commissione Affari costituzionali del Senato. Anche il segretario generale della Cisl Pensionati, Gigi Bonfanti ha accolto con soddisfazione la notizia, che rimanda tale operazione a condizioni più favorevoli e consente ai pensionati di non dovere rinunciare a parte delle proprie risorse.

Pensioni, lavoro, previdenza: l’incontro Cgil, Cisl e Uil a Maggio a Portella Ginestra.

Sul fronte penioni, lavoro e previdenza, il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil sarà in Sicilia, a Portella della Ginestra (Palermo), “in occasione dei 70 anni dallo storico e tragico eccidio”. Lo hanno deciso i segretari generali, che si sono incontrati per fare il punto anche “su alcune questioni contrattuali, previdenziali e occupazionali ancora aperte”. Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo “hanno convenuto sulla necessità di sollecitare il governo all’attuazione immediata dell’accordo quadro sottoscritto il 30 novembre per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego”.

Sottolinea l’agenzia Askanews, sul fronte pensioni e previdenza, i leader di Cgil, Cisl e Uil “confidano poi in una pronta ripresa della seconda fase del confronto sulla previdenza, sul quale proprio in queste ore sono in corso contatti per la definizione di una data“.”In questi incontri – hanno sottolineato Camusso, Furlan, Barbagallo – dovrà essere affrontato il tema ormai improcrastinabile dell’occupazione giovanile, per trovare soluzioni a uno dei problemi economici e sociali più gravi del Paese”.

Pensioni e Fisco, le ultime news di Domenico Proietti.

Sul fronte pensioni, previdenza e fisco, le ultime news vengono fornite in una nota da Domenico Proietti, Segretario Confederale Uil, che sottolinea: “La lotta all’evasione è solo agli inizi, i 19 miliardi recuperati nel 2016 sono certamente un risultato importante, occorre sottolineare, pero’, come questo dato contenga il provvedimento una tantum della voluntary disclosure. L’evasione fiscale in Italia viaggia ancora oltre i 100 miliardi di euro. La UIL ritiene indispensabile una svolta attraverso il dispiegamento di una reale volonta’ politica per aggredire questo fenomeno”.

Per il Segretario Confederale della UIL “bisogna creare un’Agenzia esclusiva per l’accertamento destinata ai soli controlli, così come occorre incrociare realmente tutte le banche dati a disposizione dello Stato ed estendere il contrasto di interessi per i servizi alle famiglie – aggiunge -. Tutte le risorse recuperate devono essere destinate alla riduzione della pressione fiscale su lavoratori dipendenti e pensionati, che da sempre fanno il loro dovere con il fisco, pagando le tasse prima di ricevere lo stipendio e pensioni”.

Inps, le news di Boeri sulla reperibilità.

In questi ultimi giorni ha fatto molto discutere la proposta del presidente dell’Inps relativa alla fascia di reperibilità. “Le fasce orarie in cui chi prende dei giorni di malattia deve farsi trovare in casa dovrebbero essere uguali sia per chi lavora nel settore pubblico, sia per chi lavora in quello privato. E dovrebbero essere di “almeno sette ore per tutti”, così Tito Boeri, presidente dell’Inps, a margine di un convegno alla Camera. Boeri ha ribadito che “non ha senso che ci siano differenze fra pubblico e privato” anche se, al momento, le diversità persistono: le fasce di reperibilità dei lavoratori privati sono di quattro ore giornaliere, mentre quelle di chi lavora nel settore pubblico salgono a sette.

Con il decreto Madia, in arrivo a metà febbraio, si interverrà proprio sulle visite che verranno rese più efficaci grazie al “cervellone” informatico dell’Inps e i cui orari verranno livellati tra i lavoratori dei diversi settori. In quest’ottica l’Inps è “pronto” a fare controlli sulle malattie dei dipendenti pubblici – incarico che fino ad ora spettava alle Asl – oltre che su quelle dei lavoratori privati, ma “ha bisogno di risorse aggiuntive”, ha spiegato Boeri. Secondo il presidente dell’Inps, “si possono fare risparmi significativi” rispetto alla situazione attuale, “ma non si può pensare di agire a risorse date

Inps ed Indennità di accompagnamento: le ultime news di Tito Boeri.

Boeri ha anche lanciato la proposta di destinare l’indennità di accompagno, prevista per le invalidità più elevate, solo ai redditi più bassi. “I 512 euro al mese erogati per le indennità di accompagno non sono sufficienti a coprire le esigenze delle famiglie. Bisogna dunque porsi l’obiettivo di graduare i trasferimenti in base alle capacità reddituali delle famiglie, dando priorità ai redditi più bassi a discapito dei redditi più alti che possono pagare l’assistenza”, ha spiegato.

Inps e lavoro, la replica di Franco Marini alla proposta di Boeri.

“La proposta del presidente dell’Inps di portare a sette le ore di reperibilità dei lavoratori privati per equipararle a quelle dei pubblici è inaccettabile”. Così Franco Martini, segretario confederale della Cgil.“Anche oggi – sottolinea Martini – dobbiamo registrare l’ennesima esternazione del Presidente dell’Inps su argomenti che in realtà competono al legislatore e se è consentito alle parti sociali. Questa volta ha avanzato la richiesta di modificare le norme che regolano le fasce orarie di reperibilità in caso di malattia dei lavoratori privati”.

A suo dire, spiega il segretario confederale della Cgil, “siccome per i dipendenti pubblici le ore di reperibilità sono sette, mentre per i dipendenti privati sono quattro (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni compresi la domenica e i festivi) sarebbe opportuno portarle tutte a sette peggiorando così la situazione dei lavoratori privati. Secondo Boeri – continua – sarebbe questa la strada da percorrere in vista del passaggio di competenze dalle Asl all’Inps in materia di controlli per i dipendenti pubblici per ‘ridurre le spese e svolgere i controlli in modo efficiente’. Quindi tutti verso il peggio per risanare i conti: semplicemente inaccettabile”.

Ti potrebbe interessare anche: Riforma Pensioni tutte le ultime novità.