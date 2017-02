Sanremo 2017: Francesco Totti devolve l'intero cachet di Sanremo in beneficenza!

Sanremo 2017, Francesco Totti devolve il cachet di Sanremo in beneficenza! Francesco Totti, secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, ha devoluto in beneficenza l’intero cachet della partecipazione a Sanremo. Il capitano della Roma, ospite d’eccezione nel corso della seconda serata del Festival, si è reso protagonista dell’ennesimo atto di beneficenza devolvendo il cachet della Rai a varie associazioni, tra cui alcune che si occupano delle popolazioni terremotate.

Francesco Totti protagonista di importanti gesti di solidarietà!

Non è la prima volta che Totti si rende protagonista di importanti gesti di solidarietà, come ad esempio nel caso dell’ospitata al Grande Fratello Vip, nell’ottobre 2016, reality condotto da sua moglie Ilary Blasi. È un’abitudine di Francesco Totti quella di dare in beneficenza tutti i guadagni delle sue apparizioni televisive, che negli ultimi anni sono state tante, da Buona Domenica a C’è posta per te. Ha donato anche i diritti Tv del suo matrimonio. La cifra del cachet di Sanremo è top secret, così come le associazioni a cui verranno destinati i soldi. Per l’ospitata al Gf Vip, Totti, invece, aveva devoluto 50mila euro alla famiglia di un ragazzo disabile che aveva bisogno di un macchinario particolare per i suoi spostamenti.Francesco Totti anche stavolta, come sempre, si è reso protagonista di un importante gesto di solidarietà!