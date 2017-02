Sanremo 2017, gli ascolti della quarta serata, news e ospiti della finalissima. Ieri sera è andata in onda la quarta puntata del Festival di Sanremo 2017 che ha visto l’eliminazione di big come Giusy Ferreri, Ron, Al Bano, Gigi D’Alessio. Ottimi anche gli ascolti di ieri sera della quarta puntata di Sanremo 2017: 9 milioni 887 mila, il 47% di share.

Festival di Sanremo 2017, le ultime ad oggi.

Grande attesa per la finale di stasera di Sanremo 2017 nella quale vedremo affrontarsi i big nella competizione canora. Ospiti della finalissima di Sanremo saranno Zucchero, Alvaro Soler, Ladri di Carrozzelle, Carlo Cracco, Geppi Cucciari, Enrico Montesano e tantissimi altri. A condurre saranno sempre i traghettatori di questa 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 Carlo Conti e Maria De Filippi, veri traghettatori e trionfatori in grado di regalare ascolti altissimi alla Rai ed un appeal anche per chi al Festival non è solitamente avvezzo. Festival di Sanremo 2018? Conti nei giorni scorsi ha dichiarato che sarà il suo ultimo Festival e campeggiano le ipotesi sulla futura conduzione… Certezze nessuna, intanto godiamoci la finalissima di stasera 11 febbraio 2017.