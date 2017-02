Sanremo 2017, gli eliminati Giusy Ferreri, Gigi D’Alessio, Ron e Al Bano. Ieri sera nella quarta puntata del Festival di Sanremo 2017 sono stati eliminati quattro dei big in gara. Ad essere esclusi dalla serata finale, in onda stasera su Rai 1 alle 20.45, sono: Giusy Ferreri, Ron, Al Bano, Gigi D’Alessio.

Festival di Sanremo 2017: i quattro eliminati dal televoto e dalle giurie.

L’eliminazione di Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Al Bano e Ron ha scatenato non pochi commenti negativi da parte di chi riteneva che alcune canzoni non meritassero affatto di stare invece stasera in finale. La platea dell’Ariston al nome Al Bano ha infatti disapprovato esprimendo con borbottii la scelta dell’eliminazione del leone di Cellino. Stasera la grande sfida della serata finale di Sanremo 2017. I big rimasti in gara si sfideranno per l’ultimo confronto.

Se all’inizio alcuni nomi erano dati per favoriti, stasera potrebbero esserci davvero grandi sorprese per gli esiti delle votazioni… Chi sarà il vincitore della 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017? Ospite di stasera Zucchero.