Sanremo 2017, la diretta della finale di oggi, sabato 11 febbraio 2017

Sanremo 2017, la diretta della quinta puntata del Festival della Canzone italiana di stasera, sabato 11 febbraio 2017. Alle 20.40 Carlo Conti darà il via alla serata conclusiva del sessantasettesimo Festival della Canzone italiana, e scopriremo insieme cosa accadrà durante questa puntata finale del Festival in cui ascolteremo i rimanenti 16 Big in gara, che sono Bianca Atzei (ora esisti solo tu), Alessio Bernabei (Nel mezzo di un applauso), Michele Bravi (Il diario degli errori), Chiara (Nessun posto è casa mia), Clementino (Ragazzi fuori), Elodie (Tutta colpa mia), Francesco Gabbani (Occidentali’s karma), Fiorella Mannoia (Che sia benedetta), Marco Masini (Spostato di un secondo), Ermal Meta (Vietato morire), Fabrizio Moro (Portami via), Samuel (Vedrai), Sergio Sylvestre (Con te), Paola Turci (Fatti bella per te), Michele Zarrillo (Mani nelle mani).

Sanremo 2017, l’ultima puntata del Festival oggi, 11 febbraio 2017.

Contattonews seguirà la finale del Festival che si preannuncia quanto mai scoppiettante e ricco di sorprese. Appuntamento a tra pochissimo!