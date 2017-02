Sanremo 2017, la quarta serata: il racconto della puntata dell’11 febbraio. Ieri sera in diretta in Eurovisione su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata del Festival di Sanremo 2017. Si è disputata l’attesissima Finale dei giovani che ha visto Lele vincitore della sezione Nuove proposte con il brano. Seguono in classifica Maldestro, Leonardo Lamacchia e Francesco Guasti. La Sala stampa ha assegnato il premio della critica Mia Martini a Maldestro e a Tommaso Pini il premio della sala stampa Lucio Dalla.

Ad esibirsi i big della competizione canora del Festival di Sanremo 2017. Ospite della serata la comica Virginia Raffaele che ha dedicato la sua imitazione a Sandra Milo. A passare il turno nel circuito dei big ieri sera: Chiara, Clementino, Masini, Elodie, Alessio Bernabei, Michele Zarrillo, Paola Turci, Bianca Atzei, Sergio Sylvestre, Samuel, Michele Bravi, Lodovica Comello, Gabbani, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia. Eliminati dalla gara finale con non poca sorpresa: Giusy Ferreri, Ron, Al Bano e Gigi D’Alessio.

Per il ciclo Tutti cantano Sanremo l’ospite è stato il nonno eroe Gaetano Moscato della strage di Nizza. Protagonista anche ieri sera la copertina di Maurizio Crozza, ieri nei panni del sondaggista Nando Pagnoncelli. Momento di comicità anche per Virginia Raffaele che ha imitato Sandra Milo. La serata è stata illuminata dalla presenza della bellissima Marìca Pellegrinelli. Ospite del Festival di Sanremo ieri anche Antonella Clerici, che ha presentato la sua prossima trasmissione del venerdì Standing Ovation. A scendere le scale anche Luca Zingaretti. Sul palco si è esibito anche il Piccolo Coro dell’Antoniano composto da persone anziane. Omaggio a Giorgio Moroder, ospite della serata, che ha ricevuto da Linus il Premio Città di Sanremo.

La serata si è conclusa con l’arrivo del dj Robin Schulz.