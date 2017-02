Sanremo 2017, le anticipazioni e le news della finale di stasera, 11 febbraio 2017

Sanremo 2017, le anticipazioni dell’ultima serata di stasera, 11 febbraio 2017. Siamo giunti all’ultima serata del Festival di Sanremo 2017, edizione di grande successo condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. A poche ore dalla finale si può già annunciare un vincitore: quest’anno il Festival ha vinto e ha convinto, collezionando una serie di ottimi risultati in termini di share e di consensi del pubblico e della critica. Non sono mancate, però, le sorpese: ieri sono stati eliminati definitivamente dalla gara 4 Big: a Raige e Giulia Luzi ed a Nesli e Alice Paba si sono aggiunti Ron, Giusy Ferreri e, a sorpresa, Gigi D’Alessio ed Al Bano.

Sanremo 2017, i 16 Big rimasti in gara.

A Sanremo 2017 sono rimasti, dunque, 16 Big in gara, che in ordine alfabetico sono: Bianca Atzei (ora esisti solo tu), Alessio Bernabei (Nel mezzo di un applauso), Michele Bravi (Il diario degli errori), Chiara (Nessun posto è casa mia), Clementino (Ragazzi fuori), Elodie (Tutta colpa mia), Francesco Gabbani (Occidentali’s karma), Fiorella Mannoia (Che sia benedetta), Marco Masini (Spostato di un secondo), Ermal Meta (Vietato morire), Fabrizio Moro (Portami via), Samuel (Vedrai), Sergio Sylvestre (Con te), Paola Turci (Fatti bella per te), Michele Zarrillo (Mani nelle mani). Le votazioni delle serate precedenti verranno azzerate, e stasera voterà il pubblico da casa tramite Televoto (che peserà per il 40%), la Giuria degli Esperti (il cui voto inciderà per il 30%) e la Giuria Demoscopica (anche il loro voto inciderà per il 30%). Ci sarà, dunque, una classfica che decreterà i primi tre classificati. Si procederà, dunque, ad una nuova votazione che porterà alla definizione del vincitore del sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2017, gli ospiti attesi per la finale di stasera, 11 febbraio.

Stasera a Sanremo ci saranno tanti ospiti. È atteso Zucchero, che salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston, ed Alvaro Soler. Saliranno sul palco, inoltre, Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e GIusy Buscemi, che presenteranno la fiction C’èera una volta Studio Uno. Ci saranno Enrico Montesano e Geppi Cucciari, e ci sarà Carlo Cracco. Durante la serata di stasera Paolo Vallesi e Amara proporranno la loro canzone, presentata a Sanremo ma esclusa tra i 22 brani scelti per partecipare al Festival, “Pace”, ed inoltre verrà consegnato il Premio alla Carriera a Rita Pavone.