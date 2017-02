Sanremo 2017, Lele vince le Nuove Proposte con “Ora mai”. La gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2017 si è conclusa ieri, durante la quarta puntata, con la vittoria di Lele, un giovanissimo ragazzo della provincia di Napoli. Lele Esposito ha aprtecipato alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ed è arrivato in finale. Sotto i riflettori per la sua bellissima storia d’amore con la collega Elodie, il ragazzo si è distinto subito per l’originalità del timbro vocale e per la grande grinta e voglia di fare. A Sanremo 2017 Lele ha presentato la canzone “Ora mai”, canzone risultata subito orecchiabile e radiofonica, ed è riuscito ad arrivare in finale insieme a Leonardo Lamacchia, Maldestro e Francesco Guasti.

Sanremo 2017, l’emozione di Lele dopo la vittoria tra le Nuove Proposte.

Una finale tutta al maschile, dunque, per le Nuove Proposte, e ad aggiudicarsi la vittoria è stato Lele. Grande emozione per il ragazzo di Pollena Trocchia (Napoli), che ha abbracciato forte Maria De Filippi e ringraziato, visibilmente emozionato, la sua “madrina” di Amici e Carlo Conti: “Grazie alla mia famiglia, grazie anche a Maria e grazie anche a te Carlo: con Sanremo Giovani ci hai dato un’opportunità fuori dal comune”. Il ragazzo ha espresso i suoi ringraziamenti anche sul suo profilo ufficiale Instagram: “Con il cuore pieno di ogni passo compiuto, vi abbraccio forte. Ad uno ad uno. Costruire. Sempre”.