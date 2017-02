Sereno variabile, anticipazioni. Oggi sabato 11 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Sereno variabile, il programma di Rai 2 che partirà a partire dalle ore 17.05 con un nuovo appuntamento ricchissimo di bellissimi posti. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questo viaggio in compagnia di Osvaldo Bevilacqua e Sereno Variabile andremo alla scoperta di tre piccoli comuni della provincia di Trento, Folgaria, Lavarone e Luserna. Un territorio davvero unico, che racchiude in sè un’isola linguistica dove si parla il cimbro, una sorta di tedesco antico, e che conserva antiche tradizioni.

Sereno Variabile: anticipazioni, alla scoperta del Trentino Alto Adige.

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali questo viaggio con Sereno Variabile inizierà da Forte Belvedere, dove passava un tempo la linea nemica della Grande Guerra. Una vera e propria cittadella bellica che gli Austriaci cominciarono a costruire nel 1908 in vista di un’imminente guerra. Passiamo poi dalla Grande Guerra alla Guerra Fredda, con la visita della Base Tuono, base Nato nel comune di Folgaria, la quale faceva parte del sistema missilistico occidentale schierato contro il blocco sovietico. Entrambi sono divenuti oggi un monumento, simbolo di un grande inno alla pace. Secondo le ultime anticipazioni il nostro viaggio con Sereno Variabile prosegue con lo studio della cultura e della lingua cimbra e con gli sport invernali che si possono praticare in questi territori. Non potrà certamente mancare una pausa culinaria, dedicata ai tipici sapori locali, dai formaggi ai canederli, passando anche per i vini locali.

L’inviata Maria Teresa Giarratano sarà invece a Roma per proporci una visita all’Ara Pacis, che oggi si può riscoprire anche grazie a una visione multimediale, e poi una pausa culinaria tra i banchi del mercato del quartiere Testaccio.