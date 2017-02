Serie A, 24° giornata: probabili formazioni, diretta TV e ultime news sulle partite di domenica, 12 febbraio 2017. La domenica di serie A si apre con la sfida delle 12:30 tra Crotone e Roma, allo Stadio Ezio Scida della città calabrese. Il Crotone ha ospitato mercoledì sera la Juventus, perdendo con onore per 2-0, ma è fermo a quota 13 punti (penultimo posto in classifica). La salvezza dista 9 punti e ci vorrà un’impresa per fermare la Roma. La squadra di Luciano Spalletti è terza a 50 punti, alla luce della vittoria del Napoli di ieri sera. La capolista Juventus è a +7, ma i giallorossi credono ancora nel titolo.

Salah tornerà titolare al posto di El Shaarawy. Falcinelli e Trotta giocheranno in attacco per il Crotone. Alle 15:00 si giocheranno in contemporanea quattro partite. L’Inter di Pioli ospita l’Empoli di Martusciello, dopo una settimana di veleni e polemiche post Juventus-Inter. I nerazzurri dovranno fare a meno di Icardi (2 giornate di squalifica) e Perisic (1 giornata), oltre all’infortunato Brozovic. Candreva, Banega ed Eder agiranno alle spalle di Palacio. Partirà ancora una volta dalla panchina l’oggetto misterioso Gabriel Barbosa.

Serie A, 24° giornata: probabili formazioni, diretta TV e ultime news.

L’Empoli, con El Kaddouri nel ruolo di trequartista, proverà a strappare almeno un pareggio per tenere a distanza Palermo e Crotone. I siciliani ospitano l’Atalanta allo Stadio Barbera e vengono da due risultati utili consecutivi, grazie alla cura Diego Lopez. Chiudono il pomeriggio della domenica di serie A Torino-Pescara e Sassuolo-Chievo. Alle 18:00 si giocherà Sampdoria-Bologna, partita tra due squadre che sono separate da soli tre punti in classifica: i doriani si esaltano contro le grandi (6 punti nelle ultime due partite, contro Roma e Milan); il Bologna ha perso malamente le ultime due partite (7-1 contro il Napoli e 1-0 contro il Milan, in 11 contro 9).

Alle 20:45 la Juventus vola in Sardegna per affrontare il Cagliari dell’ex Marco Borriello. Trasferta delicata per i bianconeri, che da quando hanno cambiato modulo non hanno più subito gol in campionato. Allegri riproporrà il 4-2-3-1 con Mandzukic e Cuadado sulle fasce. Uno tra Marchisio e Rincon dovrebbero far rifiatare il talismano Khedira. Domani sera il posticipo Lazio-Milan chiuderà il 24° turno di Serie A. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite, mentre Premium Sport trasmetterà solo Crotone-Roma, Inter-Empoli e Juventus-Cagliari.