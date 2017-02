Verissimo, il look di Silvia Toffanin total black oggi nella puntata dell'11 febbraio 2017

Silvia Toffanin, il look di oggi sabato 11 febbraio 2017 a Verissimo. Appuntamento oggi, come ogni sabato su Canale 5, con Verissimo, il rotocalco pomeridiano condotto dalla bella Silvia Toffanin. Oggi al conduttrice veneta ospiterà Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti. Scopriamo il look scelto in questa puntata di oggi di Verissimo.

Verissimo, il look di Silvia Toffaniin di oggi sabato 11 febbraio 2017: total black ed abito incrociato.

Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 11 febbraio 2017, indossa un abito nero incrociato molto femminile con scollo a v, manica lunga, con gonna plissettata lucida ed ampia. Il suo look total black è raffinato e moderno a cui la conduttrice abbina un’acconciatura capelli semplice, con styling liscio e riga centrale. Sceglie il nero anche Michelle Hunziker, oggi ospite a Verissimo insieme ad Aurora. La giovanissima figlia di Michelle e Ramazzotti opta invece per un look in black and white ed abito aderente che mette in risalto le forme. Sarà ospite oggi anche l’attrice del Segreto interprete di Donna Francisca, la mitica Maria Bouza.