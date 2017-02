Verissimo news: María Bouzas – Francisca Montenegro de Il Segreto – ospite della puntata di sabato 11 febbraio 2017. Eccoci di nuovo con le news e con le anticipazioni di Verissimo che anche questo pomeriggio ci mostrano che Silvia Toffanin si intrattiene in studio con così tanti ospiti del mondo dello spettacolo, in una puntata particolarmente densa di presenze che per un motivo o per l’altro ‘spaccano’! Come sempre le interviste in esclusiva della conduttrice ai protagonisti della soap opera spagnola Il Segreto tengono banco, con un’ospite veramente speciale: María Bouzas, alias Francisca Montenegro!

«Il futuro di una dark lady». Verissimo anticipazioni e news: María Bouzas de il Segreto nella puntata di sabato 11 febbraio 2017.

Secondo le anticipazioni de il Segreto così come ce le rivela María Bouzas, vedremo presto Francisca Montenegro – figura di dark lady fra le più intense che si siano mai viste in una soap opera – alle prese con nuove traversìe e disavventure che saranno provocate da nemici della donna ancor più potenti e determinati di Severo Santacruz! La bravissima attrice ha anche confermato, di fronte a un’esplicita domanda del pubblico, che per ora non è previsto un ritorno di Pepa nel plot della saga, mentre la passione che unisce la donna a don Raimundo Ulloa avrà presto di nuovo spazio, e verrà mostrata quasi senza veli!