Verissimo News: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti – ospiti della puntata di sabato 11 febbraio 2017. «La prima intervista insieme in assoluto!» Questa volta, care amiche ed amici fan di Silvia Toffanin, le news e le anticipazioni di Verissimo ci hanno fatto una bellissima sorpresa: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno rilasciato la loro prima intervista esclusiva negli studi di Verissimo. Qui hanno raccontato alla bellissima e bravissima Silvia del loro profondo e ottimo rapporto madre – figlia, non privo a volte di qualche turbolenza…

A tal proposito attraverso le news e le anticipazioni di Verissimo abbiamo potuto vedere uno spassoso filmato, realizzato a loro insaputa nel camerino della trasmissione, dove Michelle e Aurora battibeccavano vivacemente a proposito del modo di vestire! La giovanissima Ramazzotti ha poi cominciato a raccontare le sue disavventure d’amore, con la mamma sempre pronta a consolarla. Inoltre ha detto a Michelle che per lei rappresenta un tipo di madre che – coi suoi atteggiamenti da ‘generale’ – le comunica a volte un po’ di ansia. La Hunziker replica che quest’attitudine da “vigile urbano” fa parte del ruolo – che tiene a esercitare – di madre premurosa e attenta alle esigenze e alle difficoltà che sua figlia può incontrare nella vita. Quest’ultima, poi, ha aggiunto la madre, è estremamente disordinata, mentre lei – da buona svizzera tedesca – è precisa e ordinatissima! Alla fine Michelle Hunziker ha raccontato un aneddoto su Eros Ramazzotti: «Io ero incinta e lui fece un gesto molto tenero, in uno showcase gli era stato detto di non dire che ero incinta per non avere un effetto negativo sul disco ma lui ha presentato la canzone Aurora dedicandogliela. Sole è nata da un’emozione mia e di Tomaso, il suo nome è formato dalla parte finale del suo e del mio nome e poi il sole arriva sempre dopo l’Aurora».