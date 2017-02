Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le news ad oggi 12 febbraio 2017

Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 12 febbraio 2017. Di seguito scopriamo quali sono le ultime news su amnistia e indulto. Rita Bernardini è giunta al settimo giorno di sciopero della fame e su Fb ha segnalato l’arrivo dei dati degli organici della Magistratura di Sorveglianza, pochissimi per rispondere alle istanze dei detenuti. Ecco le ultime news su carceri e detenuti.

Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 12 febbraio 2017.

Secondo quanto riportato da nuovosud nel carcere di Cavadonna a Siracusa si sarebbe verificata una morte in carcere. Il detenuto Pietro Nolasco, 27 anni si sarebbe impiccato nella sua cella. Un nuovo suicidio in cella su cui la magistratura sta indagando. Su La Repubblica si riporta la protesta del “Padiglione 20” del carcere di Pagliarelli, dei detenuti dell’Alta sorveglianza di Palermo che da martedì scorso sono in sciopero della fame. “Le celle sono senza riscaldamento e senza acqua calda. In alcune stanze, poi, il tetto è pieno di crepe e piove dentro” scrive Repubblica. I detenuti minacciano anche uno sciopero della sete. Ieri l’arrivo del deputato Pino Apprendi in visita nel carcere palermitano.

