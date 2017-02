Il Segreto, le Anticipazioni e la trama del doppio episodio di prima serata di domenica 19 febbraio 2017. «L’ira di Hernando». Attraverso le anticipazioni de Il Segreto vediamo come Severo si accorga di avere problemi molto seri nei suoi terreni con i canali d’irrigazione. Hernando s’inquieta quando viene a sapere che Camila ha fatto entrare, in sua assenza, donna Francisca nella loro casa di Los Manantiales. Intanto, con lo zelante supporto di don Berengario, la Montenegro sta cercando il modo di impedire sia il matrimonio tra Severo e Candela che quello tra Lucas e Sol.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Matías incomincia ad interessarsi di politica e, cercando qualcosa da leggere tra le carte di Raimundo, trova una valigetta dal contenuto piuttosto sconcertante per lui, e compromettente per don Ulloa. Che cosa passa per la testa dell’ex locandiere? Nel frattanto Camila, in lacrime, scrive una lettera a una sua misteriosa amica che vive nell’isola di Cuba, mentre Sol e Severo scoprono che dietro ai loro problemi con i canali di irrigazione c’è il sabotaggio di Hernando Dos Casas. Camila si preoccupa per gli incubi notturni di Beatriz, ed entra in rotta di collisione con la sua istitutrice, Rogelia.

Le anticipazioni de Il Segreto ci mostrano come la moglie di Hernando sia disposta a tutto pur di aiutare Beatriz ed è persuasa che se la figlia dei Mella venisse presa in cura da uno specialista, potrebbe riacquistare l’uso della parola. Camila chiede alla ragazza di uscire con lei per una passeggiata all’aria aperta, ma la giovane ha un’imprevista reazione di ribellione, che sembra dettata dalla paura di qualcosa o di qualcuno… forse teme il suo severo tutore?