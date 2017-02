Charlotte Casiraghi, le ultime novità. Charlotte Casiraghi è tornata a vivere a Parigi. Secondo quanto riportato da Public, la giovane era stanca della vita che stava conducendo a Barbizon e si è trasferita in un appartamento di Parigi, dove vive in compagnia di un’amica. Le ultime foto ufficiali che la riguardano sono quelle relative alla partecipazione al tradizionale evento benefico organizzato dalla Fondation FXB a Londra.

Quante cose sono cambiate dall’anno scorso! Charlotte Casiraghi ha partecipato, infatti, anche alla cena di gala organizzata dalla Fondazione FXB l’anno scorso a Bruxelles. In quel periodo la giovane frequentava da qualche mese il regista italiano Lamberto Sanfelice. La monegasca non poteva immaginare che la loro relazione sarebbe terminata dopo la fine dell’estate, dopo un lungo tormentone sulla sua presunta gravidanza.

Charlotte Casiraghi: la sua vita a Parigi.

Charlotte Casiraghi è stata fotografata mentre era in compagnia di un giovane spagnolo di nome Tiago. Secondo il settimanale francese Voici, lo spagnolo sarebbe il nuovo compagno della monegasca. Non c’è nessuna conferma ufficiale ovviamente. Se così fosse, sarebbe questa la ragione dei sorrisi che vediamo illuminare recentemente il viso di Charlotte. Anche se si trattasse di un semplice amico, l’unica certezza è che l’uomo della vita della monegasca è e sarà sempre il figlio Raphael. Non si hanno notizie, invece, del nipotino, figlio del fratello Pierre e di Beatrice Borromeo, la cui nascita era attesa per la fine di gennaio.

