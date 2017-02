Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della puntata di stasera, 12 febbraio 2017: Azzurra svelerà il suo segreto ad Emma?

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 12 febbraio 2017. Stasera andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 4, la simpatica fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci, Francesca Chiellimi e Diana Del Bufalo. Nonostante l’addio di personaggi che erano dei veri e propri pilastri della fiction come ad esempio Lino Guanciale, la quarta stagione di Che Dio ci aiuti sta riscontrando un grandissimo successo grazie ai buoni sentimenti che dominano la serie tv e grazie ad episodi e siparietti divertenti. Prima di vedere le anticipazioni ufficiali della puntata di Che Dio ci aiuti 4 di stasera, facciamo un rapido punto della situazione.

Che Dio ci aiuti 4, il punto della situazione ad oggi, 12 febbraio 2017.

Azzurra è in difficoltà con Emma. La ragazza si era legata molto ad Andrea, il nipote di Nico, ma secondo Azzurra quel ragazzo non è una buona compagnia per Emma: le ricorda molto il ragazzo da cui ha avuto la figlia. Quando poi Emma si sloga la caviglia una mattina in cui, invece di andare a scuola è uscita con Andrea, Azzurra chiede a Nico di allontanare il ragazzo dal convento, ma Emma la prende malissimo. In convento, intanto, arriva Asia, una ragazza che ha perso misteriosamente la memoria e che considera Nico il suo eroe. La situazione inizialmente infastidisce Monica, che però, poi, accetta di aiutare la ragazza insieme a Nico. Vediamo ora quali sono le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4 in onda stasera, 12 febbraio 2017.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni del 12 febbraio 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4, stasera vedremo Emma ancora in cattive condizioni di salute a causa del diabete di cui soffre: la ragazzina è in ospedale, e accanto a lei ci sono sempre Azzurra e Suor Angela. Azzurra inizia a chiedersi se sia giusto rivelarle di essere sua madre… Nico, invece, è intenzionato a dimenticare Monica, e per farlo cerca di convincersi che Asia sia la sua donna ideale…