Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di domenica 19 febbraio 2017: festa a sorpresa per Emma

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della puntata del 19 febbraio 2017. Che Dio ci aiuti 4 torna stasera con una nuova, attesa puntata. Stasera assisteremo a nuovi colpi di scena, ma prima di scoprire quali sono le anticipazioni ufficiali facciamo un punto della situazione. Emma è in ospedale. Durante la scorsa puntata, la ragazza, in collera con Azzurra che ha allontanato Andrea dal convento perché riteneva non fosse il ragazzo giusto, ha trovato una coppia disposta ad adottarla. Gli incontri tra Emma ed i suoi futuri genitori procedono bene, e la ragazza dopo pochi giorni si trasferisce a vivere con la sua nuova famiglia, con grande dispiacere di Azzurra. Emma, però, mentre si trova in un ristorante dove, per caso, si trova anche Azzurra con Riccardo, si sente male. Azzurra dice di chiamare subito un’ambulanza, perché Emma è diabetica, poi avverte Suor Angela e le chiede di venire subito in ospedale.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di domenica 19 febbraio 2017: Nico aiuta Monica.

Che Dio ci aiuti 4 torna domenica 19 febbraio 2017. Secondo le anticipazioni ufficiali, la settimana prossima Suor Angela cerca di stare vicino a Mauro, un bambino traumatizzato dalla separazione dei genitori: il bambino non ha più fiducia nelle persone, ha paura che possano abbandonarlo. Nico e Monica, intanto, continuano a piacersi ma non trovano il coraggio di confessarlo. Nico, però, cerca di evitare a Monica un’altra delusione sentimentale. Azzurra cerca di far vivere una giornata indimenticabile ad Emma e le organizza una bellissima festa a sorpresa.