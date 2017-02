Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti. Domenica 12 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Che tempo che fa, in onda come sempre su Rai 3 con la conduzione di Fabio Fazio, Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali questo nuovo appuntamento con Che tempo che fa sarà aperto da due leggende del tennis, Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli. Nell’anteprima del programma ci sarà lo scrittore Massimo Gramellini,mentre si parlerà di cinema con la coppia Paola Cortellesi Antonio Albanese, i quali saranno presto protagonisti al cinema con la commedia Mamma o papà?, al cinema dal 14 febbraio. L’ospite musicale di questa puntata di Che tempo che fa sarà invece Lenny, il quale si esibirà con il suo brano Hell.o, il primo singolo estratto dal suo album d’esordio Hearts.

Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti: ospiti i pattinatori Anna Cappellini e Luca Lanotte.

Nella seconda parte di Che tempo che fa tornano, secondo le ultime anticipazioni, gli ospiti fissi Nino Frassica, Fabio Volo e Gigi Marzullo. Ospite immancabile anche questa settimana la cantate Orietta Berti, mentre si siederanno al tavolo di Che tempo che fa anche Paola Cortellesi ed Antonio Albanese. Per parlare ancora di musica ci sarà anche Francesca Michielin, voce del cartone animato Ballerina, e Mietta, che questa volta ci sarà in veste di scrittrice per il suo secondo romanzo Tra l’acqua e l’olio. Anche questa settimana a Che tempo che fa non potranno mancare gli ospiti sportivi; saranno presenti in studio i due pattinatori Anna Cappellini e Luca Lanotte, i quali lo scorso 28 gennaio hanno conquistato l’argento ai Campionati Europei di pattinaggio.