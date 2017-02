Domenica in, anticipazioni ed ospiti. Lo speciale su Sanremo 2017. Oggi domenica 12 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Domenica in, davvero ricca di ospiti e diversa dal solito. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali infatti, al timone di questa puntata di Domenica in non ci sarà la consueta coppia formata da Pippo Baudo e Chiara Francini, a causa di piccoli problemi di salute del conduttore. A sostituire Pippo Baudo in questo appuntamento domenicale ci sarà Massimo Giletti, che ci accompagnerà quindi per tutto il pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali su Domenica in quella di oggi 12 febbraio sarà una puntata davvero speciale, interamente dedicata a Sanremo 2017 e agli artisti in gara…

Domenica in: puntata speciale in onore del Festival di Sanremo 2017.

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali su Domenica in, nella puntata che andrà in onda oggi domenica 12 febbraio 2017, saranno ospiti in studio gli artisti che hanno partecipato a questo Festival di Sanremo 2017. Con molta probabilità interverranno in questa puntata di Domenica in Francesco Gabbani, vincitore di questa edizione di Sanremo 2017 con la sua Occidentali’s karma, Fiorella Mannoia, seconda classificata con Che sia benedetta ed Ermal Meta con Vietato morire.