Domenica live, anticipazioni ed ospiti. Oggi domenica 12 febbraio 2017 ritorna su Canale 5 una nuova puntata di Domenica live, che accompagnerà i nostri telespettatori per cinque lunghissime ore di diretta. Al timone di Domenica live ci sarà come sempre Barbara D’Urso ed i suoi tantissimi ospiti, che si racconteranno in interviste esclusive e vivranno dei momenti davvero unici ed irripetibili. Nella puntata andata in onda domenica scorsa gli ospiti di Domenica live erano stati moltissimi, da Marcella Bella a Lory Del Santo, la quale aveva addirittura rincontrato il suo ex marito. Ospite della scorsa settimana di Domenica live anche Diego Armando Maradona Junior, che si è da poco riavvicinato al papà.

Domenica live, anticipazioni ed ospiti: le super interviste di Barbara D’Urso.

Domenica live torna con una nuova lunghissima puntata anche oggi domenica 12 febbraio 2017 con una diretta speciale ricca di ospiti. La concorrenza con Domenica in ed il suo speciale su Sanremo 2017 sarà agguerrita e Barbara D’Urso avrà quindi preparato un parterre di ospiti davvero speciali per contrastare la concorrenza. Non sono ancora stati rivelati i nomi degli ospiti che si siederanno nello studio di Domenica live, ma si pensa che una parte del programma sia come sempre dedicata all’attualità e probabilmente al Festival di Sanremo 2017 che si è appena conclusa.